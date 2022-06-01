Варто зазначити, що компанія досі тестує вбудований VPN-сервіс. Про дату його повноцінного запуску поки нічого невідомо, як і про терміни впровадження інших можливостей, про які далі піде мова. Однак цілком можливо, що хоча б одна з них побачить світ уже в наступному оновленні.

Цікаво У браузері Microsoft Edge з'явився вбудований VPN-сервіс

Перенесення паролів та налаштувань з Google Chrome під час кожного запуску

Компанія тестує функцію імпорту даних із браузера Google Chrome у Microsoft Edge при кожному запуску браузера. При цьому можна вибирати, які елементи імпортувати:

Закладки.

Історія переглядів.

Збережені паролі.

Файли cookie.

Відкриті вкладки.

Налаштування браузера.



Розташування нової функції у налаштуваннях браузера / Фото Android Police

Про перенесення розширень мова поки не йде, але функція цілком може з'явитись у майбутньому.

Вкладки, перенесені з Chrome, з'являться в окремій групі "Імпортовані вкладки".



Після перенесення даних усі відкриті сторінки опиняться у групі "Імпортовані вкладки" / Фото Neowin

Як у Telegram: хмарне зберігання файлів та посилань

Також у збірці Microsoft Edge на каналі оновлення Canary з'явилася функція під назвою Drop. Вона дозволяє розміщувати файли та посилання у хмарному сховищі OneDrive, а також передавати дані між пристроями за допомогою браузера. Зараз для цього використовують месенджери Viber та Telegram.

Для доступу до Drop потрібно відкрити бічну панель, куди можна перетягувати файли та створювати нотатки за допомогою поля "Повідомлення". Дані синхронізуватимуться з хмарою, але при цьому потрібно враховувати обсяг вільного місця там.



Доступ до функції Drop відбувається через активацію бічної панелі / Фото Neowin



Доступ до функції Drop відбувається через активацію бічної панелі / Фото Neowin



Доступ до функції Drop відбувається через активацію бічної панелі / Фото Neowin

До кінця не зрозуміло, як взаємодія зі збереженим файлом буде відбуватися далі. Ймовірно, функція дозволить формувати посилання для завантаження з інших браузерів або у мобільному додатку Edge з'явиться новий розділ Drop для завантаження файлу на смартфоні.

Зараз Microsoft проводить тестування функції, тому вона доступна лише невеликій кількості користувачів. Бічна панель Drop може бути відсутня, навіть якщо версія браузера найновіша.

Автоматичне перемикання між особистим та робочим обліковим записом

Ресурс Tech Radar повідомляє про ще одну корисну можливість, яка дозволить автоматично перемикатися між особистим та робочим обліковим записом.

Можливість буде реалізована, щоб "надати користувачам більше гнучкості та конфіденційності під час використання браузера". Більше не доведеться вручну перемикати профілі під час відкриття робочого посилання або якихось матеріалів, що стосуються приватного життя. Браузер визначить це сам.

Як саме Edge визначатиме приналежність посилання до приватного життя чи роботи, не пояснюють. Можливо, він робитиме це на основі історії браузера. Тобто програма пам'ятатиме, з-під якого профілю ви відкривали те чи інше посилання минулого разу і надалі буде самостійно перемикатись.

Функція, як і інші, знаходиться на стадії розробки. Імовірним терміном її релізу називають червень 2022 року.