Ніхто не хоче Pixel 6: третина власників смартфонів Google хочуть від них відмовитись

Судячи з останнього дослідження, смартфони Pixel 6 настільки "забаговані", що велика кількість їх власників хотіла б від них відмовитися. Здебільшого, як повідомляють, проблеми програмні.

Лояльність користувачів до бренду напряму залежить від того, як працюють його пристрої. Компанії Google останніми роками не щастить, оскільки кожен наступний Pixel викликає лавину скарг на баги.

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Деталі дослідження

Джерело стверджує, що 36 відсотків власників смартфонів Pixel вже зараз готові перейти на апарат іншого бренду. Все через велику кількість проблем з поки що актуальною лінійкою флагманських смартфонів Google.

При цьому список проблем, які були або досі залишаються актуальними, у поточної лінійки дійсно вражає. Серед таких:

Повільний сканер відбитків пальців в екрані.

Проблеми з зарядкою, яка є повільнішою, ніж у конкурентів. Крім того, іноді зарядні пристрої та шнури від сторонніх розробників виявляють несумісними. А той факт, що Google не пропонує зарядний пристрій, додає ще більше невдоволення.

Різні проблеми з екранами, починаючи від мерехтінь і закінчуючи фізичними ушкодженнями без явних на те причин.

Часом непрацюючий додаток Android Auto.

Відключення Wi-Fi та багато інших програмних та апаратних проблем.

Топові смартфони Pixel практично завжди відрізнялися великою кількістю проблем (найчастіше програмних), але поточна лінійка, схоже, переплюнула всі інші. Як зазначає TradingPlatforms, Pixel набули популярності на ранній стадії, принаймні протягом перших кількох поколінь, але не більше. Що вийде у компанії із сьомим "пікселем", побачимо вже восени.