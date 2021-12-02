Третина населення Землі ніколи не користувалася інтернетом: звіт ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, майже 3 мільярди людей (приблизно 37% жителів Землі) ніколи не користувалися інтернетом. За оцінками Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) ООН, 96% з 2,9 мільярда людей, які не мають доступу до інтернету, проживають у країнах, що розвиваються.

За даними організації, кількість людей, що підключилися до інтернету, зросла з 4,1 мільярда осіб у 2019 році до 4,9 мільярда осіб у 2021 році. Зазначається, що певному зростанню кількості людей, що використовують інтернет, сприяла пандемія коронавірусної інфекції.

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У повідомленні наголошується, що кількість інтернет-користувачів зросла більш ніж на 10% першого року пандемії коронавірусу, що є найбільшим річним приростом аудиторії за десятиліття.

Найменший рівень доступу до інтернету в країнах що розвиваються

Попри це серед цієї кількості інтернет-користувачів сотні мільйонів людей не мають постійного доступу до веб-простору і мають проблеми через неякісне інтернет-з'єднання.

МСЕ працюватиме над тим, щоб підготувати умови для підключення 2,9 мільярда людей, що залишилися. Ми сповнені рішучості зробити так, щоб ніхто не залишився позаду,

– заявив генеральний секретар МСЕ Хоулінь Чжао.

За даними МСЕ, зростання кількості користувачів сприяла вимушена ізоляція людей по всьому світу, закриття шкіл та інших освітніх установ, а також необхідність банківського обслуговування онлайн.

Зазначається, що найчастіше, майже три чверті жителів 46 найменш розвинених країн ніколи не користувалися інтернетом.

У МСЕ вважають, що бідність, неграмотність, проблеми з електрикою та відсутність навичок роботи з електронними пристроями є основними проблемами людей, які позбавлені доступу до цифрових технологій.