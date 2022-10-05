Код веб-трекера TikTok Pixel виявлено на низці американських сайтах із високою відвідуваністю. Серед них, такі ресурси, як Департамент економічної безпеки Арізони, медичний журнал WebMD, офіційний сайт дівчаток-скаутів, сайти некомерційної організації по боротьбі з насильством RAINN, сайт третьої за обігом у США мережі аптек RiteAid, та сайти некомерційної організації Planned Parenthood.

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За чим стежить TikTok

Подібно до служб Meta Pixel і Google Analytics, сервіс TikTok призначається для аналізу ефективності онлайн-реклами, і він, звісно, не обмежується відстеженням користувачів сервісу коротких відео. Зазвичай його встановлюють власники сайтів, яким необхідні дані щодо ефективності реклами в TikTok.

Даними з китайським сервісом обмінюються сотні ресурсів; інформація, що збирається, може містити IP-адреси користувачів, їх унікальні ідентифікатори у системі, адреси сторінок, які вони відвідують, а також їх дії на цих сторінках: кліки на кнопки і посилання, введення даних у форми та інші взаємодії.

Інакше кажучи, інструмент дає змогу відстежувати, який відсоток відвідувачів прийшов із реклами в TikTok, і які дії вони на відповідній сторінці здійснили: придбали якийсь товар, забронювали послугу або пройшли реєстрацію. Дані щодо відвідувачів без облікового запису в TikTok надаються рекламодавцям у вигляді зведених звітів.

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Водночас Патрік Джексон, технічний директор компанії Disconnect, яка спеціалізується на кібербезпеці, зазначив, що сервіс TikTok Pixel використовується рідше за аналоги від Google і Meta.

Представник TikTok Мелані Босселе заявила ресурсу The Register, що компанія використовує аналітичний сервіс тільки для оцінювання ефективності онлайн-реклами, а обсяг зібраних даних регламентується офіційною політикою сервісу.