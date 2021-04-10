Трекер vivo Ring у вигляді кільця допоможе моніторити здоров’я

Фітнес-трекери, що носять на зап'ясті, нікого не здивуєш – на ринку чимало таких девайсів. Але виробники шукають й інші альтернативні варіанти. Так, компанія vivo подала заявку на патент трекера у вигляді кільця, що отримає назву vivo Ring.

Нещодавно vivo Mobile Communications опублікувала патент девайсу, що допоможе моніторити здоров'я та відстежувати фізичну активність.

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Відповідно до опису патенту, це натільний девайс. На внутрішній стінці пристрою встановлений датчик вимірювання тиску.

Що відомо про vivo Ring

Кільце отримає вбудований датчик руху та може визначати тиск, що створює девайс, для отримання відповідної залежності між тиском і вагою. Потім він використовує спеціальний алгоритм для відстеження зміни ваги користувача в режимі реального часу.

Фітнес-трекер vivo Ring / Фото Gizchina

Щодо того, коли цей пристрій може вийти на ринок, про це інформації поки немає. Але це точно цікавий етап на ринку натільної електроніки.