Трекер Huawei Band 6, що виглядає як смарт-годинник, з'явився на фото

Схоже, незабаром варто очікувати вихід нового фітнес-браслета Huawei Band 6. Хоч виробник позиціонує цю модель як трекер, та зовні він більше схожий на розумний годинник. 6 покоління вже засвітилось на фото.

Рекламні зображення із Huawei Band 6 з'явилися у китайській соцмережі Weibo. Як бачимо, він зможе похвалитися вузькими рамками навколо дисплея.

Цікаво Xiaomi Mi Band 6 вже отримав оновлення у перший день продажу

За чутками, фітнес-трекер з'являться на ринку вже у квітні.

Що відомо про Huawei Band 6

Трекер отримає 1,47-дюймовий AMOLED-дисплей. Він буде майже в півтора рази більшим, ніж дисплей попередника. Екран буде займати майже всю площу лицьової поверхні Huawei Band 6.

Huawei Band 6 та Huawei Band 5 / фото Gizchina

Як кажуть витоки, час його автономної роботи сягатиме двох тижнів. Band 6 стане першим фітнес-браслетом Huawei, що підтримує цілодобовий моніторинг кисню в крові. Крім того, він зможе відстежувати частоту серцевих скорочень, а також забезпечить моніторинг сну і тиску.

Пристрій буде підтримувати 96 режимів тренувань. Також він отримає модуль NFC і можливість віддаленого управління камерою смартфона.