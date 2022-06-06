Transcend представила модулі DDR5 для ноутбуків, настільних ПК та серверів
Джерело:Transcend
Компанія Transcend анонсувала нові модулі оперативної пам'яті стандарту DDR5 для широкого спектра обладнання. Це можуть бути настільні ПК, ноутбуки, медіацентри та пристрої бізнес-класу.
Будуть доступні настільні DIMM та ECC DIMM, мобільні SO-DIMM та ECC SO-DIMM, а також рішення Registered DIMM для серверів та настільних робочих станцій. Залежно від модифікації ємність модулів становить 8, 16 та 32 Гбайт.
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Робоча частота починається з 4800 МГц при напрузі живлення 1,1 В. Зараз організовано масове виробництво виробів, крім того, виконуються різноманітні тести на сумісність.
Особливістю нових модулів DDR5 є наявність вбудованої інтегральної схеми управління живленням (PMIC) для точної передачі даних та підвищення енергоефективності. Також передбачені засоби автоматичного усунення помилок On-die ECC.
Цікаво, що на пам'ять Transcend DDR5-4800 DRAM надається довічна гарантія.
Нові санкції для Росії від Тайваню
Нагадаємо, що влада Тайваню, який є одним з найбільших у світі виробників напівпровідникової продукції, зокрема процесорів, ввела нові санкції проти Росії та Білорусі.
До списку заборони на експорт додали чипи з тактовою частотою понад 25 мегагерців. Крім того, під санкції потрапило й літографічне обладнання, що використовується для виготовлення таких мікросхем.
Інші технологічні санкції проти Росії:
- Компанія Siemens пішла з російського ринку після майже 170 років роботи. Всю свою роботу на ринку окупанта компанія зупинила ще в березні. Тоді ж припинила нові поставки.
- У Росії та Білорусі не транслюватимуть Олімпійські ігри 2026 та 2028 років. Країни навіть не були допущені до участі у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор.
- Huawei зупинила продажі обладнання в Росію та не реагує на запити про постачання. Тепер оператори обговорюють великі позови до одного з вендорів, щоб змусити інших піти на співпрацю, але експерти та юристи сумніваються в ефективності такої стратегії.
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