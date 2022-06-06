Будуть доступні настільні DIMM та ECC DIMM, мобільні SO-DIMM та ECC SO-DIMM, а також рішення Registered DIMM для серверів та настільних робочих станцій. Залежно від модифікації ємність модулів становить 8, 16 та 32 Гбайт.

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Робоча частота починається з 4800 МГц при напрузі живлення 1,1 В. Зараз організовано масове виробництво виробів, крім того, виконуються різноманітні тести на сумісність.

Особливістю нових модулів DDR5 є наявність вбудованої інтегральної схеми управління живленням (PMIC) для точної передачі даних та підвищення енергоефективності. Також передбачені засоби автоматичного усунення помилок On-die ECC.

Цікаво, що на пам'ять Transcend DDR5-4800 DRAM надається довічна гарантія.

Нові санкції для Росії від Тайваню

Нагадаємо, що влада Тайваню, який є одним з найбільших у світі виробників напівпровідникової продукції, зокрема процесорів, ввела нові санкції проти Росії та Білорусі.

До списку заборони на експорт додали чипи з тактовою частотою понад 25 мегагерців. Крім того, під санкції потрапило й літографічне обладнання, що використовується для виготовлення таких мікросхем.

Інші технологічні санкції проти Росії: