У 2019 році колишнього працівника Google Ентоні Левандовскі засудили до 18 місяців тюрми. Його визнали винним у справі про крадіжку комерційної таємниці. Однак зараз Дональд Трамп вирішив помилувати Левандовскі.

У свій останній робочий день Дональд Трамп видав низку помилувань (всього 73 особи), серед яких був і Ентоні Левандовскі, повідомляє Engadget.

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Як заявили у Білому Домі, помилування Левандовскі підтримали мільярдери Пітер Тіль і Палмер Лаки. також там додали, що інженер «заплатив значну ціну за свої дії і планує присвятити свою діяльність просуванню суспільного блага».

Деталі справи Левандовскі

Ентоні Левандовскі працював у компанії Google з 2009 по 2016 рік. там він займався розробкою технологій для безпілотників.

Після того, як інженер покинув техногіганта, він заснував власний стартап Otto. Сервіс займався виробництвом безпілотних вантажівок. Згодом Левандовскі продав ідею компанії Uber. А після цього Waymo (дочірня компанія Google), звинуватила Uber в крадіжці технологій.

Пізніше фахівці зрозуміли, що перед звільненням Левандовскі скопіював дані про безпілотники, над якими працювала Google. Саме цю інформацію він і продав Uber.