Трамп намагається відновити свою сторінку у твіттері
Республіканець Дональд Трамп намагається відновити свою сторінку в твіттері. Політик видалив кілька постів, через які його заблокували.
Що зі сторінками Трампа у соцмережах
Доступ до аккаутнів можуть відновити 7 січня у другій половині дня, повідомляє Bloomberg.
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Сторінку Трампа у фейсбуці заблокували на 24 години, а твіттері – на 12 годин. Аби розблокувати аккаунти, Трамп має видалити свої повідомлення, які можуть провокувати насильство.
Річ у тім, що Трамп закликав своїх прихильників виходити на протести. Потім політик писав про фальсифікації та вимагав своїх прихильників "запам'ятати цей день".
Заворушення у США: що відомо
- У Вашингтоні 6 січня спалахнули протести прихильників Трампа, які згодом переросли у заворушення.
- Люди увірвались до Капітолії, де засідав Конгрес. Тому засідання терміново зупинили.
- Під час сутичок у будинку Конгресу застрелили жінку, а кількох людей – поранили.
- Проте, коли у Вашингтоні почала діяти комендантська година, мітингувальники розійшлись.
- Згодом засідання відновили, а 7 січня Байдена таки оголосили офіційно президентом.
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