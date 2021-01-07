Республіканець Дональд Трамп намагається відновити свою сторінку в твіттері. Політик видалив кілька постів, через які його заблокували.

Що зі сторінками Трампа у соцмережах

Доступ до аккаутнів можуть відновити 7 січня у другій половині дня, повідомляє Bloomberg.

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Сторінку Трампа у фейсбуці заблокували на 24 години, а твіттері – на 12 годин. Аби розблокувати аккаунти, Трамп має видалити свої повідомлення, які можуть провокувати насильство.

Річ у тім, що Трамп закликав своїх прихильників виходити на протести. Потім політик писав про фальсифікації та вимагав своїх прихильників "запам'ятати цей день".

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