Адміністрація Дональда Трампа активна й в останній тиждень своєї роботи. 14 січня стало відомо, що США розширила санкційний список проти Китаю – туди потрапили 9 компаній, які начебто співпрацюють із китайською оборонною галуззю.

США наклали на китайські компанії нову порцію санкції

Сполучені Штати Америки запровадили економічні санкції до 9 компаній із Китаю. Про це свідчить документ, опублікований на сайті оборонного відомства США 14 січня.

Радимо прочитати США запровадили санкції проти українців: під удар потрапили Дубінський і Онищенко

Серед цих підприємств, зокрема, й усесвітньо відомий виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi, а також авіабудівник Comac та інші авіаційні структури.



Список компанії, на які США наклали санкції з 14 січня / Скриншот зі сайту міноборони США

За умовами санкцій, інвестори зі США, які вклалися у ці компанії з Китаю, до 11 листопада 2021 року зобов'язані позбутися там своїх часток.

Чому саме ці компанії потрапили під санкції

Додані до американського "чорного списку" компанії, на думку Білого дому, працюють на військову промисловість Китаю.

Список, до слова, укладають з 1999 року. Туди внесли вже 35 компаній як-от, наприклад, нафтову корпорацію CNOOC і найбільшого виробника кораблів у Китаї SMIC.

Нагадаємо, у грудні 2020 року США ввели санкції проти сотні осіб, організацій та компаній із Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.