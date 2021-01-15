Трамп знову атакував Китай санкціями – цього разу проти Xiaomi та ще 8 компаній
Адміністрація Дональда Трампа активна й в останній тиждень своєї роботи. 14 січня стало відомо, що США розширила санкційний список проти Китаю – туди потрапили 9 компаній, які начебто співпрацюють із китайською оборонною галуззю.
США наклали на китайські компанії нову порцію санкції
Сполучені Штати Америки запровадили економічні санкції до 9 компаній із Китаю. Про це свідчить документ, опублікований на сайті оборонного відомства США 14 січня.
Радимо прочитати США запровадили санкції проти українців: під удар потрапили Дубінський і Онищенко
Серед цих підприємств, зокрема, й усесвітньо відомий виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi, а також авіабудівник Comac та інші авіаційні структури.
Список компанії, на які США наклали санкції з 14 січня / Скриншот зі сайту міноборони США
За умовами санкцій, інвестори зі США, які вклалися у ці компанії з Китаю, до 11 листопада 2021 року зобов'язані позбутися там своїх часток.
Чому саме ці компанії потрапили під санкції
Додані до американського "чорного списку" компанії, на думку Білого дому, працюють на військову промисловість Китаю.
- Список, до слова, укладають з 1999 року. Туди внесли вже 35 компаній як-от, наприклад, нафтову корпорацію CNOOC і найбільшого виробника кораблів у Китаї SMIC.
Поділитися новиною