Toyota створила універсальний енергоблок, який можна застосовувати де завгодно

Компанія Toyota спроєктувала енергетичний блок універсального типу. Його можна буде застосовувати як зручне джерело енергії всюди – в будівлях, машинах, побутовому обладнанні.

Питання альтернативної енергетики торкаються не лише сфери транспорту і мобільних гаджетів. Уряди Японії та Південній Кореї заохочують подібні рішення і для міського середовища в цілому.

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Як працює нова технологія

Основою новинки є водневі паливні елементи, які можна збирати в каскад в залежності від моделі енергоблоку. У корпусі розміщені система водяного охолодження і повітряний насос. Процес перетворення водню в електроенергію відбувається автоматично, користувачеві потрібно тільки підключати резервуари з газом для поповнення запасів, а також забезпечувати доступ до води й повітря.

Енергоблок отримав назву "FC Modules". Він буде випускатися у двох форматах. Вертикальний варіант 90x630x690 міліметрів вагою 250 кілограмів, і горизонтальний блок розміром 1270x630x410 міліметрів вагою 240 кілограмів.



Горизонтальний енергоблок FC Modules / Фото Toyota

Для кожного формату передбачені версії потужністю 60 і 80 кВт з робочим діапазоном напруг 400-750 В. Ці енергоблоки можна застосовувати для підзарядки інших акумуляторів, або безпосередньо підключати до них електроприлади.

При необхідності з декількох енергоблоків можна зібрати джерело енергії будь-якої потужності.