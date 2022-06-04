Toyota представила систему зберігання електроенергії для домашнього використання

Компанія Toyota Motor добре відома, як виробник автомобілів. І хоч великого успіху в розробці серійних електромобілів вона не досягла, гібриди компанія виробляє давно і досвід роботи з тяговими батареями має. Тепер Toyota вирішила представити стаціонарну систему зберігання електроенергії для домашнього використання.

Географічна спеціалізація нового для Toyota рішення відображена навіть у назві системи O-Uchi Kyuden, а також адаптації до місцевого стандарту електромереж з напругою 100 вольт. Захищений від атмосферного впливу корпус батареї дозволяє встановлювати її на вулиці, розрахована на роботу в діапазоні температур від мінус 20 до плюс 45 градусів за шкалою Цельсія.

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Сама батарея має габаритні розміри 1142х341х432 мм і важить 142 кг, вона має ємність 8,7 кВт/год і здатна живити споживачів сукупною потужністю 5,5 кВт. До складу системи також входить блок гібридного керування електроживленням, що важить 33 кг, трансформатор масою 9 кг для постійного струму, а також ідентичний за масою адаптер для підключення транспортного засобу. Останнє може використовуватися як зарядки власної тягової батареї, так живлення будинкової мережі при відключенні централізованого електропостачання. У цьому випадку, щоправда, потужність побутових споживачів, що підключаються, не зможе перевищувати 1,1 кВт.



O-Uchi Kyuden System / Фото Toyota

Для управління системою розроблено і фірмовий додаток для смартфонів, але він поки що доступний тільки японською мовою. У продаж новинка надійде вже у серпні, але лише на території Японії. Поширення системи на місцевому ринку займуться будівельні компанії.

Tesla та інші конкуренти

Нагадаємо, що Tesla свої побутові системи зберігання електроенергії Powerwall поширює з 2015 року, пізніше до цієї компанії приєдналися Mercedes-Benz та Renault. Як правило, подібні системи оснащуються тяговими акумуляторами, що дозволяє продовжити їх життєвий цикл.

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Понад місяць тому Ілон Маск передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Увесь цей час вони забезпечують електроенергією критичну інфраструктуру на Київщині.

На деокупованих територіях, які найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.