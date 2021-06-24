Toyota показала робота-офіціанта: він може працювати навіть з відображеннями

Науково-дослідний інститут Toyota (TRI) представив робота, який здатний вирішувати побутові завдання. Серед іншого заявлено також функції розпізнавання прозорих і світловідбивних поверхонь та взаємодії з ними.

Більшість роботів реагують тільки на об'єкти навколо себе і не можуть розрізняти відображення. Це особливо помітно на прикладі розумних пилососів з лідарами — при зустрічі з дзеркалом вони намагаються проникнути крізь нього, будуючи помилкову карту приміщення.

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Що пропонує Toyota

Дослідники Toyota стверджують, що вирішили проблему і продемонстрували робочий прототип людиноподібного робота. Він аналізує поверхні під час руху і здатен прибирати предмети зі шляху, які йому заважають, навіть якщо вони прозорі, як стакан.

Робота навчили акуратно протирати столи, взаємодіяти з різними матеріалами і знімати свої дії на камеру.

Дивіться демонстрацію можливостей робота: відео

При розробці використали новий метод сприйняття тривимірної геометрії. Для цього робота навчали великим обсягам синтетичних даних, щоб машина могла враховувати несподівані для себе результати і знаходити рішення.

Дослідники продовжують роботу над інтелектом робота і вже заявляють, що така машина рано чи пізно може з'явитися у кожній родині.