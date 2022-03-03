Мета нового проєкту – домогтись тотальної ізоляції Росії абсолютно у всіх індустріях та по всіх регіонах від цивілізованого світу. Автори хочуть, щоб ведення бізнесу з агресором було таким же неетичним, як використання, наприклад, дитячої праці або неекологічне виробництво.

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Суть проєкту

За словами Дмитра Дубілета, хоч багато компаній уже розірвали зв'язки з Росією, все ж деяким досі важко наважитись на такий крок. Тому їм потрібно "допомогти".

Ми не будемо чекати, допоки нерішучі уряди оголосять Росії тотальні санкції. Ми почнемо системну кампанію постійного тиску на керівників компаній по всьому світу і по всіх індустріях з метою припинення будь-яких економічних зв'язків з країною, яка розв'язала війну проти України. Ми будемо постійно складати та оновлювати списки компаній, які продовжують торгувати з Росією. По кожній галузі та по кожному регіону буде вестись системна робота. На керівників кожної фірми почнеться постійний інформаційний тиск,

– йдеться в анонсі.

Для втілення задуму потрібна "дуже велика команда" — як загальний менеджмент, так і галузеві та регіональні спеціалісти.

Для охочих приєднатися створили Google-форму, яку необхідно заповнити. У ній треба зазначити, у якій галузі та/чи у якій професії та/чи у якому регіоні ви є спеціалістом.

Від цих народних санкцій має постраждати кожен пересічний росіянин (на жаль, в тому числі й порядні, які наважились виходити на мітинги). Ми маємо домогтись того, щоб у Росії “холодильник переміг телевізор”, і російський народ вийшов, нарешті, зі свого зомбогіпнозу,

– каже Дмитро Дубілет.

Роботи – обіцяють – вистачить усім.