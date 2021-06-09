Прорив у квантовій комунікації: Toshiba передала дані на 600 кілометрів

Європейська дослідницька лабораторія компанії Toshiba оголосила про першу демонстрацію квантової комунікації через волоконно-оптичний кабель довжиною понад 600 кілометрів. Прорив дозволить забезпечити передачу захищеної інформації на великі відстані між містами.

Одна з найбільших проблем при створенні квантового інтернету – глобальної мережі квантових комп'ютерів, з'єднаних комунікаційними лініями – передавання даних по довгих оптичних каналах. Адже навіть невеликі зміни в умовах навколишнього середовища викликають розширення або скорочення волокон, що призводить до виникнення перешкод.

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Що зробили у Toshiba

Від квантового інтернету очікують не лише надшвидких рішень різноманітних проблем, а й підвищеної надійності зв'язку. Розробкою таких систем зайняті великі проєкти в ряді країн, включаючи США, Китай і ЄС.

Фахівці Toshiba продемонстрували передачу квантових бітів на рекордно велику відстань за допомогою "двосмугової" технології стабілізації. Це означає, що для мінімізації фазових коливань посилають два оптичних опорних сигнали з різною довжиною хвилі.

Перша довжина хвилі використовується для скасування коливань, які швидко змінюються.

Друга – з тією ж довжиною, що і оптичні кубіти — використовується для тонкої настройки фази.

Після застосування цього методу вчені змогли зберегти фазу квантового сигналу постійною, навіть після того, як він пройшов сотні кілометрів по оптоволокну.

Метод двосмугової стабілізації призначений для використання в системах дальнього зв'язку Quantum Key Distribution (QKD). Комерційні системи QKD зазвичай не перевищують 200 кілометрів. Але у 2018 Toshiba запропонувала збільшити дальність дії і поступово дійшла до рекордних 600 кілометрів.