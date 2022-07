Microsoft отримала торт від Mozilla на честь припинення роботи браузера Internet Explorer

Команда розробників браузера Edge опублікувала фотографію торта із зображенням логотипа Internet Explorer. Його надіслала компанія Mozilla, творець конкурентного браузера Firefox.

Як повідомляє 24 канал, розробники поділилися фотографією у своєму твітері. На торті міститься відповідний напис You were the IE6ing on the cake – "Ти був вишенькою на торті", який обігрує скорочену назву шостої версії Internet Explorer.

Не пропустіть Як розпізнати фейкове фото в інтернеті – важлива інструкція від Мінцифри

Microsoft висловила подяку команді Firefox за подарунок та увагу до Internet Explorer.

Добра традиція

Зазначимо, що обмін тортами між командами розробників браузерів від Microsoft і Mozilla давно став доброю традицією. Крім того, були не лише торти, але й святкові кекси та тістечками.

А почалося все з команди розробників Internet Explorer, які відправили торт творцям Firefox ще у 2006 році. Іноді до ініціативи також підключаються автори браузера Google Chrome.

Читайте на сайті Їх попереджали – вони не слухали: відключення Internet Explorer стало ударом по бізнесу в Японії

Нагадаємо, що 15 червня 2022 року легендарний браузер Internet Explorer припинив підтримуватися розробниками. Після 27 років роботи та появи кількох конкурентів, Microsoft більше не бачила доцільності підтримки старі технології. У 2015 році компанія сама випустила новий браузер, Edge, і з того часу намагалася усіма силами популяризувати його та спонукати користувачів переходити саме на нього.

Він має вбудований "режим IE", який забезпечує доступ до застарілих сайтів і програм на основі Internet Explorer. Ця функція буде підтримуватися як мінімум до 2029 року, що дасть розробникам, які досі не перейшли на нові технології, цілих вісім років на модернізацію застарілих додатків.