Виробники спеціально обмежують можливість ремонту техніки – розслідування

Федеральна торгова комісія (FTC) США опублікувала звіт за підсумками власного розслідування, яке проводилося в рамках дебатів з питання так званого "права на ремонт". Представники відомства заявили про те, що виробники пристроїв обмежують можливості з ремонту своєї продукції, що чинить негативний вплив на споживачів і малий бізнес.

У своєму звіті FTC докладно описала безліч випадків навмисного ускладнення ремонту продуктів, причому найчастіше такі обмеження накладають виробники смартфонів і автомобілів.

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Як виробники ускладнюють ремонт своєї продукції

Вендори використовують різні хитрощі, такі як:

обмеження доступності запчастин;

ускладнене розповсюдження діагностичного програмного забезпечення;

виготовлення складних конструкцій, які роблять ремонт складнішим, та інші методи.

У підсумку FTC має намір розробити нові правила і внести низку змін до чинного законодавства, яке регламентує відповідну сферу.

Боротьба за "право на ремонт" у Європі

Варто відзначити, що дебати про "право на ремонт" вже давно тривають у Євросоюзі. Відмінність полягає у тому, що європейські законодавці зосереджені на зниженні негативного впливу на навколишнє середовище, тоді як робота FTC була присвячена впливу на людей.

У звіті сказано, що обмеження на ремонт негативно впливають на споживачів, які стикаються з неможливістю легко відремонтувати пристрій. Як наслідок це може стати фінансовим тягарем для людей з низьким рівнем доходу.

Що кажуть виробники техніки

Виробники пристроїв стверджують, що у них є законні підстави для використання як мінімум деяких обмежень на ремонт техніки. До них відносяться:

захист інтелектуальної власності;

кібербезпека;

ризики пов'язані з несертифікованими ремонтниками;

заміна деталей на неоригінальні.

Однак FTC, схоже, ці аргументи не переконують. У звіті сказано, що виробники надали недостатньо доказів необхідності введення обмежень на ремонт техніки.

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Чи варто чекати користувачам техніки змін на краще

Після того, як звіт FTC був представлений Конгресу США, належить опрацювати алгоритм дій, спрямованих на те, щоб зробити ремонт пристроїв простішим. FTC вже внесла деякі пропозиції, в тому числі щодо зміни законодавства і розширення ринку ремонту пристроїв в країні. Також пропонується зобов'язати виробників надавати покупцям більше даних про те, наскільки той чи інший товар піддається ремонту (аналогічний закон нещодавно набув чинності у Франції).