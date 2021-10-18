Torch для велосипедистів: рюкзак з вказівниками повороту

Велосипедами користуються сотні тисяч людей в Україні та мільйони у світі. Зручно, просто, дешево у порівнянні з автомобілем, поїздки екологічно чисті та дозволяють підтримувати гарну фізичну форму. Але іноді можуть виникнути труднощі, наприклад, під час поворотів чи зменшення швидкості – автомобілісти чи перехожі можуть вчасно не зреагувати на маневр велосипедиста.

Рюкзак розробив американський стартап Unit 1. Окрім рюкзака, компанія може похвалитися своїм шоломом Faro. В обох випадках технологія практично ідентична – позаду шолома чи на поверхні рюкзака розташовані вбудовані світлодіоди, які показують напрям повороту чи загоряються яскравим світлом, якщо велосипедист знижує швидкість. Погодьтеся, це значно зручніше, ніж показувати напрям повороту руками.

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Рюкзак для велосипедистів Torch: дивитись відео

Зручні ґаджети для велосипедистів

Рюкзак Torch оснащений заднім ліхтарем, який складається з 20 високоінтенсивних червоних світлодіодів. Нижче розташована сітка вторинного освітлення, яка має 40 світлодіодів різних кольорів. Звісно, кольори, форму та інтенсивність освітлення можна налаштувати.

Шолом Faro має ідентичну систему: 15 червоних світлодіодів та сітку вторинного освітлення з 40 світлодіодів нижче. Єдина суттєва відмінність – смуга білих світлодіодів попереду шолома.

Налаштування світлових сигналів відбувається завдяки єдиному додатку для смартфона. Щоб керувати функціями рюкзака та шолома під час поїздки потрібно мати спеціальний пульт, який кріпиться на кермі велосипеда. Він дозволить активізувати функцію повороту та стоп-сигналу.

Щодо часу автономності рюкзака поки немає відомостей. А от шолом Faro може працювати до 10 годин завдяки літій-іонному акумулятору на 1850 міліампер-годин.

Рюкзак Torch зараз є предметом кампанії на Kickstarter. Роздрібна ціна складе 336 доларів разом з пультом керування. Шолом Faro коштуватиме 190 доларів без пульта керування.