Топ-менеджер Twitter Кейвон Бейкпур запитав у користувачів, чи готові вони платити за підписку з можливістю редагування твітів. Але тільки протягом кількох хвилин з моменту публікації.

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Думка користувачів

"Якщо Twitter Blue дозволить редагувати твіти протягом декількох хвилин після публікації, ви б підписалися?"

Більшість тих, хто проголосував, вибрали варіант "Ні". В коментарях користувачі відповідають, що можливість редагувати публікації не повинна бути розкішшю. Інші відзначають, що кілька хвилин — це занадто мало.

Twitter почав тестувати підписку з деякими новими функціями зовсім нещодавно. Вона дозволяє вибрати колір іконки програми або кольорову тему, скасовувати твіти до відправлення і перетворювати ланцюжки твітів в одну стрічку, яку легко читати.

У серпні 2019 року Бейкпур говорив, що Twitter не планує найближчим часом додавати функцію редагування твітів: її також немає в списку пріоритетів.