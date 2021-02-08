Винаходи українських школярів неодноразово завойовували першість на міжнародних конкурсах. Пристрої переважно зібрані з підручних матеріалів, але вони вражають своєю геніальністю.

Джерело: 24 канал

Свої винаходи учні розробили, сидячи за партою, без дорогих приладів і модних лабораторій.

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"Розумний" сміттєвий контейнер

Ілля Рябко з Дніпра винайшов "розумний" сміттєвий бак, за допомогою якого можна контролювати його наповненість. Якщо контейнер повний сміттям або всередині лежить щось із дуже неприємним запахом, пристрій передає цю інформацію на сервер. А там спрацьовує функція екстреного виклику сміттєвоза.

За свою розробку Ілля посів третє місце на конкурсі з екологічних винаходів "Еко-Техно Україна 2020".



Школяр з Дніпра винайшов "розумний" сміттєвий бак / Фото Оpentv



Школяр з Дніпра винайшов "розумний" сміттєвий бак / Фото Оpentv



Школяр з Дніпра винайшов "розумний" сміттєвий бак / Фото Оpentv

Пристрій для визначення якості повітря

Учень Маріупольського технічного ліцею Артем Агванян здобув срібну медаль на Міжнародному конкурсі наукових проєктів у Стамбулі, пише Мала академія наук України. Хлопець створив пристрій "Breathum", за допомогою якого можна виміряти якість повітря.

Апарат реагує на летючі органічні сполуки, які шкідливі для людського організму, та аналізує стан повітря. Програмне забезпечення приладу дозволяє скласти карту забруднення з прив'язкою до місцевості. Собівартість пристрою всього 10 доларів.



Учень з Маріуполя придумав пристрій для моніторингу якості повітря / Фото Рatrioty

Екологічний метод переробки гуми

Учень київського політехнічного ліцею Данило Коваленко розробив екологічний метод переробки гуми за допомогою рідкого азоту.

За свій проєкт "Утилізація відпрацьованих шин кріоакустичним методом" Данило отримав золоту медаль і гран-прі Міжнародної учнівської олімпіади з екології у місті Найробі (Кенія).



Юний киянин винайшов екологічний спосіб переробки гуми / Фото Shotam



Юний киянин винайшов екологічний спосіб переробки гуми / Фото Shotam

Папір з опалого листя

Школяр із Закарпаття Валентин Фречка винайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя. Такий папір можна використовувати для виготовлення екопакетів, або для друку на принтері.

Широке застосування цього проєкту може покращити целюлозно-паперову промисловість, а також вирішити проблему з утилізацією опалого листя. Не секрет, що зазвичай його спалюють, а це далеко не екологічний спосіб.

За свій винахід Валентин отримав не одну нагороду. Зокрема, хлопець здобув золото на "Олімпіаді геніїв" у США, де змагалися школярі з різних країн світу.



Школяр із Закарпаття винайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя / Фото Courtesy Photos

"Розумна" рукавичка

Випускниця тернопільського технічного коледжу Тамара Вощило створила пристрій-рукавичку, яка озвучує мову жестів. Як пише тернопільське видання "20 хвилин", рукачика передає сигнали на смартфон, який за допомогою спеціальної програми трансформує жести і видає фрази.

Цікаво те, що рукавичка орієнтується не лише на існуючу мову жестів, яку використовують люди з вадами слуху. Її також можуть використовувати люди, які тимчасово не розмовляють через проблеми зі здоров’ям. Для цього їм потрібно буде запрограмувати певний жест у фразу.

Дивіться відео "20 хвилин": як працює рукавичка Тамари Вощило