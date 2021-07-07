У Токіо з'явився величезний 3D-білборд з котиком: відео

Реалістичний 3D-кіт з'явився на величезному білборді в Токіо. Розмістили його на будівлі Cross Shinjuku, розташованій біля найбільш завантаженої залізничної станції світу – вокзалу Сіндзюку.

Новий високотехнологічний рекламний щит займає більше трьох поверхів. Його розмір понад 154 квадратних метри.

Цікаво Apple втрачає рекламодавців: перші плоди нової політики конфіденційності

Як виглядає рекламний щит

Білборд оснащений вигнутим світлодіодним екраном, який може відображати тривимірні зображення, а також динаміками. Вигнутий екран забезпечує велику глибину зображення і дозволяє створювати вражаючий 3D-ефект.

Щоб представити нову 3D-технологію, Cross Shinjuku анонсував появу на білборді гігантського 3D-котика. Він буде прокидатися о 7 ранку при включенні екрану і лягати спати з його вимиканням о першій годині ночі. Періодично він буде з'являтися і протягом дня в проміжках між рекламними роликами.

Анонс Cross Shinjuku опублікував у своєму Твіттері.

Пряма трансляція рекламного щита ведеться на Youtube-каналі. Будь-хто може спробувати "зловити" кота в режимі реального часу.