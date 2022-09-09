"Портал в пекло", який гасили посеред океану минулого року, тепер випускає тонни токсичного газу

Пам'ятаєте вогняний "портал до пекла", що відкрився в Мексиканській затоці в 2021 році? Вчені зафіксували, що зараз з нього почав витікати метан в неймовірних кількостях і це фактично масштабна екологічна катастрофа.

Якщо ви не в курсі про що мова, то зараз ми коротко нагадаємо цю цікаву історію. Ще у липні 2021 року у Мексиканській затоці спалахнуло підводне родовище. Компанія Pemex (власник газопроводу) заявила, що у підводний витік газу вдарила блискавка. Океан вирував помаранчевими хвилями полум'я щонайменше шість годин, перш ніж вогонь вдалося загасити.

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І зараз з тієї ж самої бурової установки, яка називається Ку-Малоб-Заап, тоннами витікає токсичний метан.

Масштабна екологічна катастрофа

На початку цього тижня стало відомо, що Ку-Малоб-Заап випустив в атмосферу близько 44 064 тонн метану всього за 24 дні серпня. Це еквівалентно витоку 3,7 мільйона тонн вуглекислого газу, або приблизно стільки ж, скільки 719 926 будинків використовують електроенергії за рік, згідно з даними Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA).