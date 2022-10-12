Проблему виявила громадська організація "Детектор медіа", яка займається висвітленням подій та явищ, пов'язаних із медіа та журналістикою. У Facebook поки не коментували ситуацію. Причини різкого зменшення кількості підписників досі невідомі.

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Що відомо

Як пише джерело, перші скарги на втрату підписників з'явилися вночі 12 жовтня. Незалежно від кількості підписників до цього, у блогерів їх залишилося до 10 тисяч. На кожній сторінці це число було різним.

Наприклад, Марк Цукерберг, який мав 119 мільйонів фоловерів на своїй сторінці, залишився з 9993 читачами.

Головний редактор HUBZ Inform Ігор Тихолаз мав 25 тисяч підписників, а залишилось 9971.

Сторінка Олексія Арестовича – 880 тисяч і 9993 відповідно.

Цукерберг вирішив обнулити усім блогерам кількість підписників – у багатьох їхня кількість впала за ніч до майже ідентичної цифри у 9970 читачів. Про це написали багато хто з моїх знайомих журналістів, друзів. Хто мав 40, хто 50, а хто і 125 тисяч, чи як я 25 тисяч – усі однаково втратили,

– пише Ігор Тихолаз у своєму фейсбуці.

Неясно, чому так сталось, але зрозуміло, що мова йде про збій в системі Facebook, а не про цілеспрямоване видалення облікових записів – наприклад, ботів. На це натякає однакова кількість підписок, що залишаються, а також той факт, що некоректне число відображається лише на головній сторінці. При переході у розділ "Читачі" система відображає правильну цифру.