Звісно, науковці та дослідники постійно знаходять залишки сухопутних тварин під водою, адже колись ці терени були не затоплені. У цьому й проблема – бивень мамонта знайшли за 300 кілометрів від узбережжя Каліфорнії на глибині понад 3 тисячі метрів, а там завжди був океан.

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Бивень мамонта на дні океану / Фото Monterey Bay Aquarium Research Institute

Дивна знахідка науковців

Бивень мамонта виявили ще у 2019 році на глибині 3070 метрів. У 2021 році науковці повернулися, щоб забрати незвичний артефакт. Довжина об'єкта складає близько одного метра й науковці, звісно, спочатку не були впевнені у тому, що саме вони знайшли. Та дослідження показало, що це дійсно бивень й належить він колумбійському мамонту (Mammuthus columbi), який вимер приблизно 11 500 років тому.

Ви починаєте "очікувати несподіваного", досліджуючи глибоке море, але я все ще приголомшений тим, що ми натрапили на стародавній бивень мамонта,

– ділиться враженнями старший науковий співробітник Стівен Хеддок.



Науковці досліджують фрагмент знайденого бивня / Фото Monterey Bay Aquarium Research Institute

Високий тиск та низькі температури на дні океану забезпечили гарне збереження цінного артефакту. Науковці дослідили його та дійшли до висновку, що бивню набагато більше ніж 100 тисяч років й він увесь цей час розташовувався на глибині. Це означає, що він, наприклад, не був викинутий з якогось корабля. Та як саме бивень одного з найбільших видів мамонтів потрапив на відстань 300 кілометрів від берега, науковці не говорять.

Надалі знахідку будуть продовжувати ретельно досліджувати, щоб уточнити вік. Також з бивня спробують секвенувати ДНК, що дасть додаткову інформацію про велетнів давньої Америки.