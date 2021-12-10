У Tinder тепер можна шукати пару на основі музичних уподобань

Популярний сервіс знайомств Tinder приступив до тестування нового музичного режиму, який дає змогу знаходити пару зі схожими музичними уподобаннями. Користувачі зможуть встановлювати у профілі улюблену музичну композицію, яка програватиметься демонструючи їх анкету іншим людям.

Завдяки новій функції можна буде обирати людину не лише за зовнішністю та описом у профілі, але й спираючись на її музичний смак. Отримати доступ до музичного режиму можна через вкладку "Огляд", що з'явилася недавно в програмі.

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Музичний режим в Tinder доступний за бажанням

Користувачі матимуть вибір: переглядати анкети у стандартному вигляді або з музичним супроводом. У Tinder новий режим порівняли з "почуттям, коли на вечірці ви виявили, що комусь подобаються ті самі пісні, що й вам". Як і інші музичні функції Tinder новий режим буде інтегрований з сервісом Spotify.

Коли музичний режим в Tinder запрацює на повну

Зараз функція перебуває на етапі тестування із залученням обмеженої кількості користувачів платформи. Коли вона може стати загальнодоступною, поки що невідомо.

Сервіс Tinder продовжує залишатися одним з найпопулярніших у своїй категорії та регулярно отримує нові функції. Раніше повідомлялося, що розробники додадуть можливість верифікації особистості, а також можливість дізнатися більше про минуле потенційних партнерів.