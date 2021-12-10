Завдяки новій функції можна буде обирати людину не лише за зовнішністю та описом у профілі, але й спираючись на її музичний смак. Отримати доступ до музичного режиму можна через вкладку "Огляд", що з'явилася недавно в програмі.
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Музичний режим в Tinder доступний за бажанням
Користувачі матимуть вибір: переглядати анкети у стандартному вигляді або з музичним супроводом. У Tinder новий режим порівняли з "почуттям, коли на вечірці ви виявили, що комусь подобаються ті самі пісні, що й вам". Як і інші музичні функції Tinder новий режим буде інтегрований з сервісом Spotify.
Коли музичний режим в Tinder запрацює на повну
Зараз функція перебуває на етапі тестування із залученням обмеженої кількості користувачів платформи. Коли вона може стати загальнодоступною, поки що невідомо.