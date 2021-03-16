Розробники додатків для знайомств Tinder та Match оголосили про партнерство з сервісом Garbo, для підвищення рівня безпеки своїх користувачів. Платформа для перевірки даних надасть змогу користувачам цих додатків отримати додаткову інформацію про потенційного партнера.

З метою забезпечення безпеки своїх користувачів Match Group, якій належать Tinder, Match, OK Cupid, Hinge та низка інших сервісів, інвестувала у Garbo – некомерційну платформу для перевірки деяких біографічних даних.

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Як працюватимуть додатки для знайомств та що зміниться

У рамках угоди платформа з Match Group, сервіс Garbo буде доступний користувачам, які використовують додатки Match Group. Першим серед подібних додатків для знайомств нові можливості випробує Tinder. Користувачі цього додатка зможуть почати використання платформи Garbo вже до кінця 2021 року.

Як саме буде реалізована можливість перевірки інформації користувача саме в Tinder, наразі незрозуміло, але вже відомо, що функція буде платною. Згодом можливість пошуку такої інформації з'явиться і в інших додатках Match Group.