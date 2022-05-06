Тінь смерті: в Аргентині знайшли останки нового виду динозавра
Джерело:Phys.org
Аргентинські палеонтологи оголосили про відкриття нового динозавра-хижака. Велетня крейдяного періоду назвали на честь злого духу індійської міфології.
За словами аргентинських палеонтологів, динозавр-хижак був у довжину з триповерховий будинок і потрошив свою здобич гострими вигнутими кігтями. Наукова стаття з описом виду опублікована в журналі Nature Scientific Reports.
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Три рекорди динозавра
- Масу гіганта оцінили у шість тонн. Це робить його найбільшим з будь-коли виявлених мегарапторів, м'ясоїдних динозаврів, які колись бродили по території нинішньої Південної Америки.
- Монстр мав довжину від 9 до 10 метрів — більше, ніж будь-який раніше відомий мегараптор.
- Скелет представника нового виду знайдений в аргентинській провінції Санта-Крус. У крейдяному періоді там ще не існувало гір і льодовиків, а простягався тропічний ліс. Його називають найпівденнішим мегараптором з усіх знайдених до цього.
У Рептилії було по два гострих вигнутих кігтя на кожній передній лапі. Довжина кожного становила близько 40 сантиметрів. Мегараптор харчувався дрібними динозаврами, а кігтями розривав свою здобич.
З усього скелета було знайдено кілька хребців, а також фрагменти ребер, стегна, хвоста і передньої лапи. На фото вище вчені схематично показали до яких частин тіла належали ті чи інші кістки.
Тінь смерті
Новий вид назвали Maip macrothorax.
- Перша частина, "Maip", походить від імені злого міфологічного персонажа індіанців Теуельче з Патагонії. Дух насилав "тінь смерті", яка "вбиває холодним вітром" в горах Анд.
- Друга частина назви, "macrothorax", описує величезну грудну клітку істоти — близько 1,2 метра завширшки. Майп був одним з останніх мегарапторів, що населяли Землю до того, як динозаври вимерли близько 66 мільйонів років тому.
Головний автор дослідження Мауро Аранчіага з аргентинського музею природничих наук каже, що коли підняв хребет і побачив, що він має характеристики мегараптора, це було дуже хвилююче. "Якимось чином я здійснив свою дитячу мрію: знайшов новий вид. І виявилося, що це мегараптор — група, на якій я спеціалізуюся", – каже вчений.