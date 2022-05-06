За словами аргентинських палеонтологів, динозавр-хижак був у довжину з триповерховий будинок і потрошив свою здобич гострими вигнутими кігтями. Наукова стаття з описом виду опублікована в журналі Nature Scientific Reports.

Цікаво Російські археологи розграбували скіфський курган у Криму, назвавши це "спасінням"

Три рекорди динозавра

Масу гіганта оцінили у шість тонн. Це робить його найбільшим з будь-коли виявлених мегарапторів , м'ясоїдних динозаврів, які колись бродили по території нинішньої Південної Америки.

, м'ясоїдних динозаврів, які колись бродили по території нинішньої Південної Америки. Монстр мав довжину від 9 до 10 метрів — більше, ніж будь-який раніше відомий мегараптор.

Скелет представника нового виду знайдений в аргентинській провінції Санта-Крус. У крейдяному періоді там ще не існувало гір і льодовиків, а простягався тропічний ліс. Його називають найпівденнішим мегараптором з усіх знайдених до цього.

У Рептилії було по два гострих вигнутих кігтя на кожній передній лапі. Довжина кожного становила близько 40 сантиметрів. Мегараптор харчувався дрібними динозаврами, а кігтями розривав свою здобич.

З усього скелета було знайдено кілька хребців, а також фрагменти ребер, стегна, хвоста і передньої лапи. На фото вище вчені схематично показали до яких частин тіла належали ті чи інші кістки.

Тінь смерті

Новий вид назвали Maip macrothorax.

Перша частина, "Maip", походить від імені злого міфологічного персонажа індіанців Теуельче з Патагонії. Дух насилав "тінь смерті", яка "вбиває холодним вітром" в горах Анд.

Друга частина назви, "macrothorax", описує величезну грудну клітку істоти — близько 1,2 метра завширшки. Майп був одним з останніх мегарапторів, що населяли Землю до того, як динозаври вимерли близько 66 мільйонів років тому.

Головний автор дослідження Мауро Аранчіага з аргентинського музею природничих наук каже, що коли підняв хребет і побачив, що він має характеристики мегараптора, це було дуже хвилююче. "Якимось чином я здійснив свою дитячу мрію: знайшов новий вид. І виявилося, що це мегараптор — група, на якій я спеціалізуюся", – каже вчений.