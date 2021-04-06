Тім Кук покине пост гендиректора Apple протягом найближчих 10 років: інтерв'ю The New York Times

Глава Apple Тім Кук дав інтерв'ю американській журналістці Карі Свішер. Він прокоментував свої плани по керівництву компанією, заявивши, що може покинути пост гендиректора протягом наступних 10 років. Крім того поговорили й про автомобілі, доповнену реальність і навіть конфлікт з Facebook.

Разом з тим він не став називати жодних точних дат, зазначивши, що це досить довгий термін, щоб щось планувати. Свішер також запитала його, чим би він міг займатися, якби не працював в Apple. У відповідь той заявив, що занадто любить компанію і не уявляє життя без неї.

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Автомобіль та автопілот

В ході розмови він у черговий раз натякнув, що компанія працює в області самокерованих автомобілів. Він ухилився від прямої відповіді на питання про те, чи працює Apple конкретно над автомобілем або лише над технологіями самокерованих транспортних засобів.

Нам подобається інтегрувати нові апаратні та програмні засоби, а також сервіси та знаходити потрібні точки зіткнень. Саме в цей момент відбувається магія. Це те, чим ми любимо займатися. І ми раді, що володіємо технологією, яка це все оточує,

— каже Тім Кук.

Зовсім недавно глава Tesla Ілон Маск заявив, що готовий був продати компанію Apple, але Тім Кук відмовився від зустрічі та обговорення цього плану. Це питання також згадали у ході інтерв'ю.

Ви знаєте, я ніколи не говорив з Ілоном. Однак я відчуваю велике захоплення і повагу до компанії, яку він побудував. Я думаю, що Tesla зробила неймовірну роботу – не тільки стала лідером в сегменті електромобілів, але і зберігає це лідерство протягом тривалого часу. Дуже радий за них.

Доповнена реальність

Генеральний директор Apple погодився зі словами пані Свішер, що технологія доповненої реальності критично важлива для майбутнього Apple, адже вона, наприклад, може бути використана для поліпшення спілкування. "У нас з вами зараз відмінна бесіда. Можливо, вона була б навіть кращою, якби ми змогли доповнити нашу дискусію діаграмами або іншими речами, які з'являться прямо перед нами".

Глава Apple впевнений, що AR буде активно використовуватись в охороні здоров'я, освіті, торгівлі та іграх. "Я вже спостерігаю, як AR зараз відчуває швидке зростання в деяких з цих областей завдяки смартфонам. І вважаю, майбутнє обіцяє набагато більше", – підкреслив він.

Конфлікт з Facebook

Однією з тем, які цікавили журналістку Кару Свішер був і затяжний конфлікт з компанією Марка Цукерберга. Тім Кук впевнений, що суспільство сьогодні переживає кризу конфіденційності, і що він був шокований, побачивши, наскільки IT-компанії, особливо Facebook, чинили опір впровадженню функції, покликаної вирішити цю проблему.

Суть нововведення в тому, що iOS буде запитувати користувачів дозволу ділитися з розробниками додатків інформацією про свої дії в мережі та іншими персональними даними. Це викликало невдоволення Facebook – представники соцмережі заявили, що це руйнує її рекламний бізнес, побудований на персоналізації оголошень, а також несе загрозу малому бізнесу.

Тім Кук заявив, що ці заяви абсолютно непереконливі. Глава Apple впевнений, що заробляти на цифровій рекламі можна і не відстежуючи дії людей без їх відома. Кук також сказав, що не згоден зі словами глави Facebook Марка Цукерберга, що Apple є конкурентом його компанії. Генеральний директор Apple не вважає Facebook конкурентом, оскільки "яблучна" компанія не займається соціальними мережами.