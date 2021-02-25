Тім Кук обіцяє абсолютно новий iPhone

Компанія Apple провела щорічні збори акціонерів, в рамках якої проаналізували результати Apple в 2020 році. Також генеральний директор компанії Тім Кук розповів про деякі плани компанії.

Зокрема, Тім Кук натякнув, що у цьому році з'явиться "абсолютно новий iPhone".

Цікаво iPhone 13 Pro показали на реалістичних зображеннях

Детальніше про iPhone

Більше деталей розповідають джерела. За чутками, мова йде про довгоочікувану зміну дизайну. Нагадаємо, з 2017 року більшість iPhone мають так звану “моноброву”. Там розташовуються отвір гучномовця і система камер, необхідна для роботи технології FaceID.

До слова, більшість інших виробників вже давно відмовились від такого дизайну, перейшовши на цікавіші рішення, як от камера, врізана в екран.

Після запуску iPhone 12 джерела заявляли, що Apple тестує прототип смартфона iPhone 13, вже без цього чубчика. Якщо результати тестування задовольняють Apple, то iPhone 13 і всі наступні iPhone позбудуться цього вирізу.

І навіть якщо виріз повністю не приберуть, то його мають зменшити. Так кажуть інсайдери. Згідно з цими даними, компанія повністю відмовиться від вирізу не раніше 2022 року.