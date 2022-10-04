Про це CEO розповів на врученні дипломів магістра в одному з італійських університетів з галузі інновацій та міжнародного менеджменту. Кук зазначив, що будь-який працівник Apple повинен дбати про збереження планети й намагатися змінити світ на краще. Однак є чотири головні характеристики, на які компанія звертає найбільшу увагу.

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Як потрапити на роботу в Apple

У нашій компанії люди дійсно хочуть змінити світ, хочуть збагатити життя людей, хочуть зробити світ кращим [...] Це почуття, яке дозволяє людям робити свою роботу краще, і я бачив, як це відбувається знову і знову. Результати просто неймовірні,

– зазначив Тім Кук.

На його думку, будь-яка компанія досягне успіху, якщо її співробітники поєднують у собі:

Співпрацю . Це ключова особливість. Об'єднання людей, які готові співпрацювати один з одним, переростає в згуртовані команди, які здатні створювати дивовижні речі та розвивати ідеї.

. Це ключова особливість. Об'єднання людей, які готові співпрацювати один з одним, переростає в згуртовані команди, які здатні створювати дивовижні речі та розвивати ідеї. Креативність . Компанія завжди рада людям, які можуть мислити інакше. Це допомагає долати складнощі, глянувши на них з іншого ракурсу.

. Компанія завжди рада людям, які можуть мислити інакше. Це допомагає долати складнощі, глянувши на них з іншого ракурсу. Цікавість . Чим більше запитань одна людина ставить іншій — тим краще. Це спонукає поглиблено розумітися на темі.

. Чим більше запитань одна людина ставить іншій — тим краще. Це спонукає поглиблено розумітися на темі. Максимальний досвід. Співробітники мають бути експертами в справі, якою вони займаються.

Кук каже, що ці чотири риси є хорошою формулою, яку Apple використовувала в минулому і продовжить використовувати при наймі нових людей.