За час керівництва Тіма Кука Apple рухалася лише вперед. Вона неодноразово ставала найбагатшою компанією світу, лиш ненадовго втрачаючи свої позиції. Так, у 2019 році компанія поступилася першістю Saudi Aramco, нафтовій компанії з Саудівської Аравії, проте дуже швидко знову її відновила. Сьогодні капіталізація Apple наближається до 2,5 трильйона доларів. Які ж технології та рішення привели до такого успіху?

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10 років: найкраще

Mac, iPhone, iPad, iPod, iTunes і App Store, які забезпечили початковий успіх компанії, зобов'язані своєю появою ще Стіву Джобсу. Проте й у Тіма Кука немало заслуг.

Годинники Apple Watch

24 квітня 2015 року світ побачив один з найпопулярніших сьогодні продуктів – розумний годинник Watch. Він поєднав у собі функції годинника, фітнес-трекера, програмне забезпечення для відстеження здоров'я та багато іншого. Як і практично будь-який продукт компанії, годинники швидко здобули популярність, адже пропонували широкі можливості.



Apple Watch / Фото unsplash

Під'єднуючись до смартфона, годинники дають можливість:

переглядати сповіщення,

відповідати на повідомлення та дзвінки,

керувати музикою,

платити за товари та послуги безконтактно завдяки NFC-чипу,

слідкувати за фізичною активністю і здоров'ям,

вимірювати пульс і насичення крові киснем,

та багато іншого.

І все це без потреби діставати смартфон.

Сьогодні аналоги є у величезної кількості інших виробників.

Навушники AirPods

Перші бездротові навушники з'явилися ще у 90-х. Проте по-справжньому популяризувала їх саме Apple з виходом першого покоління AirPods. Слідом за нею їх кинулись випускати усі – від великих технологічних корпорацій до найменших виробників бюджетної техніки. Їх поява дещо налякала тоді користувачів не лише продукції Apple, а й інших компаній, оскільки смартфони того року, iPhone 7 та iPhone 7 Plus, вийшли без стандартного роз'єму для дротових навушників. Оскільки саме Apple задає моду на роки вперед, це загрожувало зникненням "мініджека" з ринку взагалі. На щастя, цього не сталося і сьогодні не лише бюджетні, а й флагманські моделі комплектуються 3,5 міліметровим роз'ємом для навушників з дротом.



Навушники AirPods / Фото unsplash

Перші бездротові навушники від Apple пропонували найкращу на той час якість і функціональність. У парі з простотою налаштування, яка не вимагала якихось особливих знань, продукт просто "підірвав" тодішній ринок.

Apple Pay

Мобільний цифровий гаманець Apple Pay, безумовно, є одним з найпопулярніших продуктів компанії. За допомогою сервісу користувачі iPhone та Apple Watch можуть оплачувати покупки за допомогою безконтактних NFC-технологій. У поєднанні з Apple Wallet, призначеним для зберігання купонів, квитків, карток магазинів та банків, створює окрему екосистему для зручного та безпечного здійснення своїх фінансових операцій.



Apple Pay​ / Фото unsplash

Сервіс запустили 20 жовтня 2014 року і сьогодні він є третім за популярністю у світі серед інших платіжних систем. В Україні запуск системи відбувся 17 травня 2018 року. Працюють з ним 27 українських банків.

Власний процесор М1

У листопаді 2020 року під час масштабної презентації компанія Apple показала свій перший процесор M1. Пристрої з ним на борту вийшли того ж року. Це була справжня революція. Чип виготовляється за 5-нанометровою технологією, має вісім ядер, 16 мільярдів транзисторів і інтегровані графічні ядра.



Процесор Apple M1 / Фото Apple

Ці процесори підняли продуктивність техніки Apple на новий рівень, обігнавши всіх конкурентів, навіть компанію Qualcomm, традиційного лідера галузі. І як би остання не заявляла, що збирається потягатися з потужністю М1, ні вона, ні будь-яка інша компанія досі не зуміли створити продукт, який би зрівнявся з чипом Apple, яка тим часом уже приготувала наступне покоління своїх процесорів – М2.

Чипам М1 уже приписують звання "найбільшого досягнення Кука" на посаді генерального директора Apple.

Що далі

Сьогодні Тіма Кука можна з упевненістю назвати одним з найуспішніших керівників компаній. Він приніс Apple значні прибутки, визнання, нові ринки та можливості. Звісно, не обійшлося й без неприємностей – судів, штрафів, гучних скандалів та конфліктів не лише з користувачами, а й з владою різних країн.

Тім Кук залишається на посаді генерального директора, проте цього року в інтерв'ю американській журналістці Карі Свішер розповів, що протягом наступних десяти років, ймовірно, покине свій пост.

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