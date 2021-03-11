Розробники популярного сервісу коротких відео TikTok оголосили про введення нових функцій, призначених для боротьби з булінгом. Мова йде про фільтр коментарів та підказки до коментарів.

Нові правила повинні допомогти усвідомлено ставитися до повідомлень, які користувач залишає під публікаціями авторів відео. Фільтр всіх коментарів дозволить авторам роликів визначати самостійно, які коментарі можуть публікуватися під їх відео.

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Чого очікувати

Коли опція активована, коментарі користувачів будуть публікуватися лише після схвалення їх автором каналу.

Що стосується функції оцінки коментарів, то вона надасть користувачам можливість перед публікацією оцінити свій коментар з точки зору доречності. Опція нагадає про необхідність дотримання правил платформи, даючи користувачеві можливість відредагувати коментар перед відправкою.



У TikTok з'явилися нові функції для боротьби з цькуванням / Фото TikTok

Варто відзначити, що в TikTok також є фільтри, що дозволяють відсіювати коментарі зі спамом, образами, а також за заданими користувачем ключовими словами.

За останні місяці TikTok істотно посилив свої правила для боротьби зі знущаннями та цькуванням на платформі.