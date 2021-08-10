Ріст популярності TikTok, у чому секрет

Зростання кількості користувачів TikTok останнім часом обумовлене поєднанням низки факторів, у тому числі глобальної пандемії коронавіруса, яка змусила людей сидіти вдома довгі місяці.

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Це призвело до різкого зростання популярності платформи серед різних верств населення та вікових груп, включаючи навіть літніх людей. Зростанню TikTok також посприяло припинення переслідування соціальної мережі владою США.



Рейтинг додатків (Світовий ринок та Азія) / Фото Gizmochina

Загальний час перегляду роликів TikTok в США і Великобританії більше ніж у YouTube, і короткі відеоролики привертають все більше уваги користувачів.

Конкуренти не сплять

Успіх TikTok посприяв тому, що аналогічні сервіси запустили Instagram, YouTube та інші.

Так, зовсім нещодавно YouTube запустив функціонал коротких відео під назвою Shorts в Україні. Варто зазначити, що відеохостинг від Google серйозно налаштований стати лідером ринку. Для цього YouTube розпочав підтримку авторів контенту, тож тепер блогери, які створюють популярні короткі відео, матимуть змогу заробити до 10 тисяч доларів.

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