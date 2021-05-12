TikTok запускає сервіс для пошуку роботи

TikTok запускає новий інструмент, за допомогою якого компанії зможуть наймати працівників на роботу. Сервіс уже тестують на обмеженому колі користувачів. Пілотна програма призначена для допомоги у пошуку роботи та зв'язку з компаніями.

Відомо, що сам сервіс не буде інтегрований в платформу TikTok. Це окрема вебсторінка, отримати доступ до якої можна з програми соцмережі.

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Як це працюватиме

На цій сторінці різноманітні бренди зможуть публікувати списки вакансій. Користувачі будуть бачити вакансії і за необхідності зможуть зв'язатися з роботодавцем для уточнення питань.

Сервіс також дасть можливість публікації резюме у форматі відеоролика. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість креативно розповісти про себе і свій досвід роботи в тій чи іншій сфері у відеозверненні.

TikTok також буде пропонувати користувачам розміщувати резюме у своїх облікових записах, щоб створити додаткову рекламу сервісу.

Про наміри компанії стало відомо через кілька тижнів після того, як один з керівників TikTok написав у LinkedIn, що стаття Washington Post про покоління Z, яке використовує TikTok для обміну порадами щодо кар'єри, надихнула керівництво платформи на спробу зробити соціальну мережу більш корисною для шукачів.