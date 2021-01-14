Популярний сервіс TikTok вирішив змінити деякі правила та зробив акаунти підлітків від 13 до 15 років приватними. Таким чином у соцмережі хочуть підвищити рівень безпеки та конфіденційності.

Ці зміни вже набули чинності. Про це повідомили на офіційному блозі TikTok.

До теми На TikTok подала до суду 12-річна дівчинка

"Від сьогодні ми оновлюємо налаштування конфіденційності для всіх зареєстрованих облікових записів користувачів віком від 13 до 15 років: їх акаунти автоматично стануть приватними", – сказано в заяві соцмережі.

Мета

Як пояснили в компанії, вони хочуть, щоб юні користувачі могли зважено обирати, чим і з ким вони будуть ділитися. Тож такі користувачі зможуть самостійно вирішувати чи відкривати свій обліковий запис для загального перегляду.

При цьому контент у приватних акаунтах можуть дивитися лише схвалені користувачем підписники.

Також для молодих користувачів запроваджують обмеження коментування роликів (стосується відео, створеного підлітками, молодшими за 16 років.

Зміни торкнулися і дуетів. Відтепер створити такий дует можна тільки з відеороликами користувачів старшими за 16 років. А для акаунтів користувачів віком від 16 до 17 років за замовчуванням встановлюється можливість робити дуети тільки з друзями.