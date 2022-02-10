TikTok і YouTube збирають більше ваших даних ніж усі інші соцмережі

Компанія URL Genius провела дослідження, яке виявило, що TikTok та YouTube збирають найбільшу кількість даних користувачів серед усіх програм соціальних мереж. Якщо YouTube робить це для власних інтересів, то TikTok дозволяє збирати дані стороннім трекерам.

У ході дослідження було встановлено, що відеосервіс YouTube, що належить компанії Google, збирає дані користувача переважно для власної вигоди. Наприклад, це робиться для відстеження історії переглядів або розташування, щоб демонструвати користувачеві релевантну рекламу.

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Водночас TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, в основному дозволяє збирати дані стороннім трекерам, тому важко сказати, куди йде ця інформація і як вона використовується.

Чому це погано

У випадку зі сторонніми трекерами практично неможливо зрозуміти, хто збирає дані користувача, і про яку саме інформацію йдеться. Це можуть бути різні дані, у тому числі про розташування, а також особиста інформація, доступ до якої має додаток. Також зазначається, що сторонні трекери можуть відслідковувати активність користувача навіть після виходу з програми.

Під час дослідження URL Genius використовувалася функція "Запис активності програми", яка доступна у пристроях на базі iOS. З її допомогою вдалося встановити, скільки різних доменів протягом однієї сесії стежать за активністю користувача в додатках:

YouTube,

TikTok,

Twitter,

Telegram,

LinkedIn,

Instagram,

Facebook,

Snapchat,

Messenger,

WhatsApp.

TikTok та YouTube діляться вашими даними з третіми особами

YouTube та TikTok встановлювали по 14 мережних контактів, що значно більше, ніж у випадку з іншими програмами, які в середньому встановлювали лише 6 мережних з'єднань. Зазначається, що для авторизованих користувачів ці значення, найімовірніше, будуть ще вищими.

Також вдалося встановити, що 10 трекерів YouTube належать сервісу. Це означає, що в основному платформа відстежує активність користувача у власних інтересах. При цьому чотири трекери передавали дані третій стороні.

У випадку TikTok 13 з 14 трекерів передавали дані третім особам, причому відстеження не зупинялося навіть у випадку, якщо користувач у налаштуванні програми не давав дозволу на це.

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Критика TikTok

У минулому TikTok піддавався критиці за збір та використання даних, особливо у випадку з даними неповнолітніх користувачів платформи. Минулого року в політиці конфіденційності TikTok була згадка про те, що дані користувачів можуть передаватися материнській компанії сервісу, хоча стверджувалося, що платформа дотримується заходів безпеки для "захисту конфіденційності даних користувача".