TikTok видалив майже мільйон облікових записів в Італії: кому закрили доступ

TikTok видалив близько мільйона італійських облікових записів через втручання регулюючого органу країни, який займається захистом даних. Сталося це після масштабного опитування, проведеного 9 лютого по 21 квітня.

Регулятор зобов'язав TikTok перевірити вік усіх користувачів. У результаті компанія заблокувала доступ до сервісу дітям, молодшим 13 років.

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Опитування і бани

У період з 9 лютого по 21 квітня 12,5 мільйона італійських користувачів були опитані з метою з'ясування їхнього віку. Пів мільйона не підтвердили свій вік. Ще 400 тисяч облікових записів довелося видалити через те, що їх власники зізналися, що не досягли 13-річного віку.

TikTok заявляє, що вдаватиметься до певних дій, щоб переконатися, що італійці у віці до 13 років не можуть використовувати додаток.

Чому влада занепокоєна

Однією з причин таких дій став січневий інцидент, в ході якого загинула десятирічна дитина. Вона брала участь у так званому "Coma Challenge" у TikTok. Дівчинка перетягнула шию ременем, щоб дізнатися, як довго вона може затримувати дихання, в результаті чого загинула від задухи.

Після цього 22 січня влада Італії оголосила, що тимчасово забороняє доступ до TikTok користувачам, які не можуть підтвердити свій вік.