TikTok проти: соцмережа почала видаляти відео про криптовалюти

TikTok відомий своїми дивними алгоритмами, які часом видаляють абсолютно невинні відео, де немає нічого протизаконного, але залишають контент якому явно не місце в інтернеті. Цього разу соцмережа оголосила війну криптовалютам і почала видаляти відео на цю тематику.

Про це масово почали повідомляти блогери, які публікують відео, у яких вони навчають інвестицій у криптовалюти. Це змусило їх задуматись про перехід на інші сервіси для просування свого контенту.

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Що відбувається

Джерело наводить історії 11 блогерів, які зіткнулися з цензурою з боку TikTok. За їх словами, ролики постійно позначаються, як небажані, або зовсім видаляються без пояснень. Припускають, що такі дії пов'язані з ростом шахрайства у сфері криптовалют. Проте замість того, щоб видаляти лише дійсно шкідливі відео, алгоритми роблять це з усіма – навіть тими, які навпаки навчають грамотного поводження з криптовалютами.

Багато творців зараз розглядають можливість переходу на Instagram, Twitter, YouTube чи інші сервіси, якщо TikTok продовжить видаляти пости, пов’язані з криптовалютою. YouTube цілком може стати новим місцем для авторів, адже нещодавно запустив аналогічну функцію коротких відео Shorts. А для того, щоб залучити нових користувачів платформа платитиме авторам контенту до 10 тисяч доларів на місяць. На це компанія виділила 100 мільйонів доларів.

Видання CNBC звернулося за коментарем у компанію TikTok, проте та відмовилась спілкуватись із журналістами на цю тему. Незрозумілим залишилось те, які саме правила порушили творці контенту.

Нагадаємо, у 2020 році TikTok був найпопулярнішим у світі додатком, вперше в історії обігнавши Facebook. Роком раніше він був на 4 місці.