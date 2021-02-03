TikTok посварився з WeChat: компанія подала антимонопольний позов

Китайський холдинг ByteDance подав антимонопольний позов до Пекінського суду на свого конкурента Tencent Holdings Ltd. На думку першого, Tencent зловживає своїм монопольним становищем на ринку месенджерів у Китаї, порушуючи місцеві закони про чесне ведення бізнесу.

Джерело: Bloomberg

Tencent належать месенджери QQ і WeChat. Як стверджує ByteDance, з 2018 року конкурент не дає можливості ділитися в них роликами з сервісу Douyin – так у Китаї називається TikTok. Тим самим Tencent обмежує користувачів QQ і WeChat у можливостях і заважає роботі та розширенню аудиторії ByteDance.

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Що відбувається між компаніями

QQ разом з WeChat є основними засобами для цифрового спілкування в Китаї. Аналогів, які могли надати схожий функціонал, від інших місцевих розробників просто немає. Тим самим Tencent "займає панівне становище на ринку". У судовому позові ByteDance вимагає скасувати обмеження проти їх сервісів у месенджерах, а також виплатити компенсацію в розмірі 90 мільйонів юанів – близько 14 мільйонів доларів.

Bloomberg пише: "WeChat користується понад 1 мільярд осіб і Tencent своїми діями створює з месенджера контрольовану платформу, в якій розробники вирішують за користувачів — який контент можна дивитися і чим обмінюватися".

Це перший випадок в історії ByteDance, коли їй вдалося подати позов проти Tencent на антимонопольних підставах. Пів року тому WeChat запустив у себе розділ з короткими відеороликами. Таким чином Tencent вирішила спробувати конкурувати з Douyin. Проте останні досі є лідерами в цій галузі.