TikTok звинуватили у незаконному збиранні інформації про дітей

Колишній комісар у справах дітей в Англії Енн Лонгфілд подала позов проти TikTok за незаконний збір інформації про дітей. Колишній омбудсмен стверджує, що відеосервіс порушує закони Великій Британії і Євросоюзу про захист персональних даних дітей.

У чому суть претензій до TikTok

У позові стверджується, що компанія використовує дані підлітків без необхідної згоди та прозорості. Лонгфілд вважає, що батьки й діти не обізнані на достатньому рівні про використання їх персональних даних. Ймовірно, через це могли постраждати близько 3,5 мільйонів дітей.

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Я вважаю, що люди не повинні розплачуватися з сервісом своїми персональними даними. Їх особиста інформація буде зібрана і передана іншим компаніям для отримання фінансової вигоди, навіть якщо вони не підозрюють про це,

– заявила Лонгфілд.

Що загрожує TikTok через судовий позов

Екскомісар у справах дітей має намір домогтися зупинки обробки даних і виплати компенсації постраждалим. Розмір останньої може скласти мільярди фунтів стерлінгів, але точна сума не називається, як і механізм встановлення постраждалих.

Реакція TikTok на судовий позов Лонгфілд

За даними Guardian, згідно з останнім дослідженням Ofcom (британська неурядова агенція). При цьому сервіс має мінімальну вікове обмеження у 13 років.

Представник TikTok назвав претензії необґрунтованими.

Політика конфіденційності – наш пріоритет, і у нас є надійні інструменти та процеси для захисту усіх користувачів, включаючи підлітків,

– заявили у компанії.

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