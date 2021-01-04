12-річна дівчинка подала до суду на популярний сервіс TikTok, який належить китайській компанії ByteDance. Як відомо, соцмережа орієнтована на дуже юну аудиторію, здебільшого підлітків.

Цікаво, що 12-річна мешканка Лондона, звинувачує TikTok в порушенні закону про захист персональних даних, повідомляє Phonearena.

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Дівчина запевняє, що сервіс порушував її права на недоторканність її приватного життя.

У зв'язку з тим що позивачка неповнолітня, позов до суду за неї передала комісар у справах неповнолітніх Енн Лонгфілд. Аби дівчина могла брати участь в судовому процесі, йому надали анонімність.

Як пояснила комісар у справах неповнолітніх, анонімність була необхідна, щоб захистити дівчинку від онлайн-загроз в додатку TikTok, а також негативної реакції в ЗМІ.

Що саме має позивачка, кажучи про “порушення захисту персональних даних”, поки незрозуміло. Конкретики у цій справі поки не надають.

Нагадаємо, через скандал щодо незаконного збору даних соцмережу хотіли заборонити у США. ініціатором блокування TikTok став президент Дональд Трамп.

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Він звинуватив компанію ByteDance, якій належить популярний додаток, у незаконному зборі даних та передають їх Китаю.