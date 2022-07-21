TikTok перевів нас з "регіону", пов'язаного з росією, – у Мінцифри пояснили блокування

Соціальна мережа TikTok дуже сильно блокувала український контент, який пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков пояснив це тим, що раніше ми належали до "регіону", повʼязаного з росією. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, буквально недавно TikTok перевів нас до європейського "регіону".

До речі, ці відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що ми більше не можемо бути в одному "регіоні" з росією,

– повідомив Олександр Борняков.

"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію. Мені здається, що це блокування було повʼязане з тим, що ми належали до "регіону" (з росією – 24 канал)", – зазначив Борняков.

Дивіться відео з Олександром Борняковим про соціальні мережі:

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