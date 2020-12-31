Компанія ByteDance, яка володіє платформою TikTok, подала заявку на реєстрацію торгової марки TikTok Payments. Ймовірно, це пов'язано з наміром запустити власну службу електронних платежів.

Заявку на реєстрацію торгової марки TikTok Payments подали після отримання ліцензії на прийом електронних платежів після покупки платформи UIPay у вересні. Про це пише Gizmochina.

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Що відбувається

Тоді ByteDance заявила, що придбання допоможе їй підвищити зручність користування своїми сервісами шляхом додавання нових способів оплати в фірмових додатках. Крім того, ще в червні компанія отримала три фінансові ліцензії на електронні платежі та страхування. Швидше за все, це було зроблено з метою розробки і запуску власної платіжної системи, яка, ймовірно, спершу буде запущена в Китаї.

Зараз ByteDance наймає співробітників по всьому світу для розширення своєї команди, що займається розвитком платформи. Згідно зі звітом Reuters, компанія також подала заявку на отримання ліцензії на інтернет-банкінг в Сінгапурі.