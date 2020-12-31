TikTok Payment: компанія ByteDance хоче запустити службу електронних платежів
Компанія ByteDance, яка володіє платформою TikTok, подала заявку на реєстрацію торгової марки TikTok Payments. Ймовірно, це пов'язано з наміром запустити власну службу електронних платежів.
Заявку на реєстрацію торгової марки TikTok Payments подали після отримання ліцензії на прийом електронних платежів після покупки платформи UIPay у вересні. Про це пише Gizmochina.
Цікаво Google показуватиме відео з Instagram і TikTok в результатах пошуку
Що відбувається
Тоді ByteDance заявила, що придбання допоможе їй підвищити зручність користування своїми сервісами шляхом додавання нових способів оплати в фірмових додатках. Крім того, ще в червні компанія отримала три фінансові ліцензії на електронні платежі та страхування. Швидше за все, це було зроблено з метою розробки і запуску власної платіжної системи, яка, ймовірно, спершу буде запущена в Китаї.
Зараз ByteDance наймає співробітників по всьому світу для розширення своєї команди, що займається розвитком платформи. Згідно зі звітом Reuters, компанія також подала заявку на отримання ліцензії на інтернет-банкінг в Сінгапурі.
Що відомо про ByteDance
Це приватна китайська холдингова інтернет-компанія, що володіє низкою популярних сервісів, таких як TikTok і Xigua, новинними агрегаторами Toutiao і BaBe, соціальною мережею Helo.
ByteDance входить у "велику п'ятірку" китайських інтернет-компаній поряд з Alibaba Group, Tencent, Baidu і NetEase.
Через зв'язки з урядом Китаю, політичну цензуру та збір даних користувачів ByteDance не раз потрапляла під розслідування у США та інших країнах.
Поділитися новиною