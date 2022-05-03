В TikTok офіційно заперечили чутки про повернення в Росію

Повідомлення про те, що TikTok, начебто, зібрався повернутися на російський ринок, виявилися неправдивими. В компанії офіційно заперечили такий намір.

Напередодні у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що TikTok збирається повернутися в Росію. Зокрема низка публікацій про відновлення роботи сервісу в обмеженому вигляді була розміщена 2 травня у російських ЗМІ.

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Зрештою у компанії заперечили цю інформацію офіційно. Представники TikTok повідомили журналістам одного із російських видань, що можливість публікації контенту в соціальній мережі відсутня для користувачів із Росії.

У сервісі TikTok немає змін, можливість розміщення відео для користувачів з Росії, як і раніше, призупинена,

– мовиться у коментарі представників платформи.

Нагадаємо, що після початку війни в Україні низка компаній одразу покинула російський ринок. Частково, а то й повністю обмежили свою діяльність ресурси та сервіси. Зокрема, сервіс коротких відео TikTok повідомив про припинення можливості додавання нового контенту російськими користувачами, а також проведення прямих трансляцій.

Соцмережа обмежила роботу через різкий стрибок рівня цензури у Росії та схвалення нового закону про "фейкові новини". Тому у TikTok наголосили, що не мають іншого вибору, ніж призупинити пряму трансляцію та новий контент для відеосервісу.

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