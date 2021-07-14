У TikTok новий тренд: живі фото захоплюють соцмережу

Соціальна мережа TikTok пропонує своїм користувачам велику кількість фільтрів та масок. Одна з таких набрала популярності останнім часом. Вона дозволяє "оживляти" фото, змушуючи зображених на них людей рухатися та говорити.

Цікаво, що фільтр підходить не лише для людського обличчя, а й для тварин. Користувачі вже зняли майже 300 тисяч відео за допомогою цього фільтра.

Цікаво Чим пахне космос: астронавт описав запах та перші враження на орбіті

"Живі" фото

У мережі новий ефект порівнюють з живими портретами з книг та фільмів про Гаррі Поттера – там вони могли розмовляти, рухатись і навіть подорожувати між різними полотнами.

Власник цього собаки застосував фільтр на його фотографії: відео

Алгоритми популярного фільтра навіть підлаштовують рухи губ під слова пісень: відео

А дехто використовує фільтр, щоб привести в рух портрети померлих родичів: відео

Або свої дитячі фотографії: відео

Нагадаємо, нещодавно соцмережа "вибухнула" іншим трендом – з рушниками. Two Towel Challenge пропонував двом учасникам узяти по рушнику та переплести їх хрест-навхрест. Далі потрібно роз'єднатися, не відриваючи рук від свого рушника.