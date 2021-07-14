Цікаво, що фільтр підходить не лише для людського обличчя, а й для тварин. Користувачі вже зняли майже 300 тисяч відео за допомогою цього фільтра.
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"Живі" фото
У мережі новий ефект порівнюють з живими портретами з книг та фільмів про Гаррі Поттера – там вони могли розмовляти, рухатись і навіть подорожувати між різними полотнами.
Власник цього собаки застосував фільтр на його фотографії: відео
Алгоритми популярного фільтра навіть підлаштовують рухи губ під слова пісень: відео
А дехто використовує фільтр, щоб привести в рух портрети померлих родичів: відео
Або свої дитячі фотографії: відео
Нагадаємо, нещодавно соцмережа "вибухнула" іншим трендом – з рушниками. Two Towel Challenge пропонував двом учасникам узяти по рушнику та переплести їх хрест-навхрест. Далі потрібно роз'єднатися, не відриваючи рук від свого рушника.