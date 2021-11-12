TikTok не працює у США та Європі: що відбувається з сервісом

12 листопада 2021 , 17:04
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Після проблем із Google, YouTube та Gmail збої почалися в додатку TikTok. Найбільше користувачі повідомляють про баги в роботі стрічки рекомендацій.

Основні регіони, в яких спостерігаються проблеми – США та Велика Британія. Невелика кількість повідомлень надходить і з України.

Цікаво У роботі Google, YouTube та Gmail у Європі стався збій

Що сталося

На піку проблем про збої повідомило понад 15 тисяч користувачів сервісу. Зокрема вони бачать повідомлення про відсутність інтернет-з'єднання.


"Накрило" все східне узбережжя США / Скриншот 24 каналу


В Європі основний удар прийшовся на Велику Британію / Скриншот 24 каналу

Причини наразі невідомі. Відомо, що сервіс уже частково відновив роботу.

Автор: Олександр Гайдамашко